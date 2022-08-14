Mutlu son..

Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

14 Ağustos 2022 Pazar

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ

Mutlu son..

Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

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Mutlu son..

Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
Düğün öncesi kutlama!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun düğün hazırlığında olan oğlu Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece aile arasında kutlama yaptı.

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