Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
14 Ağustos 2022 Pazar
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
CAN HAKKO-DENİZ AKTAŞ
Mutlu son..
Can Hakko, nişanlısı Deniz Aktaş ile dün gece gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
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