Farklı ve bakımlı...

ASLIŞAH ALKOÇLAR
Aslışah Alkoçlar
Nevbahar Koç
Aylin Tahincioğlu
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Carolıne Koç
Yazı Bodrum'da geçiren Melis Çiftçi kızlarıyla birlikte mavi sularda eğlenceli dakikalar geçirdi.
İş dünyasının tanınmış simalarından Hakan Saruhan eşi Aylin Saruhan'la Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.
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