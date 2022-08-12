İş dünyasının tanınmış simalarından Hakan Saruhan eşi Aylin Saruhan'la Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.
12 Ağustos 2022 Cuma
AYLİN-HAKAN SARUHAN
AYLİN-HAKAN SARUHAN
AYLİN-HAKAN SARUHAN
AYLİN-HAKAN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
Teknede buluştular...
İş dünyasının tanınmış simalarından Hakan Saruhan eşi Aylin Saruhan'la Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.
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