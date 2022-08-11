İş insanı Alp Taşkent'in eşi Serra Taşkent yeni yaşını İlhan ve Pınar Sabancı çifti ile birlikte kutladı.
11 Ağustos 2022 Perşembe
SERRA TAŞKENT, PINAR SABANCI
İLHAN SABANCI, ALP TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
Bodrum'da ''Beyaz'' kutlama...
İş insanı Alp Taşkent'in eşi Serra Taşkent yeni yaşını İlhan ve Pınar Sabancı çifti ile birlikte kutladı.
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