Dost ziyareti!

Yazı Bodrum'da eşi Ali Türker ve dostlarıyla geçiren Dilek Türker, sürat motoruyla arkadaşlarını ziyaret etti.

11 Ağustos 2022 Perşembe

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

DİLEK TÜRKER

Dost ziyareti!

Yazı Bodrum'da eşi Ali Türker ve dostlarıyla geçiren Dilek Türker, sürat motoruyla arkadaşlarını ziyaret etti.

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