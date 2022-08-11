Yazı Bodrum'da eşi Ali Türker ve dostlarıyla geçiren Dilek Türker, sürat motoruyla arkadaşlarını ziyaret etti.
11 Ağustos 2022 Perşembe
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
DİLEK TÜRKER
Dost ziyareti!
Yazı Bodrum'da eşi Ali Türker ve dostlarıyla geçiren Dilek Türker, sürat motoruyla arkadaşlarını ziyaret etti.
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