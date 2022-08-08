Pervin Ersoy Bodrum'da sanatçı Ahmet Oran'ın atölyesini ziyaret etti.
08 Ağustos 2022 Pazartesi
PERVİN ERSOY, AHMET ORAN
PERVİN ERSOY, AHMET ORAN
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Bodrum'da sanat turu...
Pervin Ersoy Bodrum'da sanatçı Ahmet Oran'ın atölyesini ziyaret etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.