Bodrum'da sanat turu...

Pervin Ersoy Bodrum'da sanatçı Ahmet Oran'ın atölyesini ziyaret etti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi

PERVİN ERSOY, AHMET ORAN

PERVİN ERSOY, AHMET ORAN

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Bodrum'da sanat turu...

Pervin Ersoy Bodrum'da sanatçı Ahmet Oran'ın atölyesini ziyaret etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Şık tercihlerin kadını

Carolıne Koç
Şık tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Farklı ve bakımlı

Berrin Zorlu
Stiliyle göz dolduruyor...

Alara Koçibey
Bodrum'da sanat turu...

Pervin Ersoy Bodrum'da sanatçı Ahmet Oran'ın atölyesini ziyaret etti.
Teknede dostlarını ağırladı!

Bodrum'da tatil yapan iş insanı Erkut Soyak, dostlarını teknede ağırladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.