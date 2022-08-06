Bodrum'dan Alaçatı'ya...

Bodrum'daki tatillerini noktalayan iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya gitti.

06 Ağustos 2022 Cumartesi

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

NEJDET-EMEL AYAYDIN

Bodrum'dan Alaçatı'ya...

Bodrum'daki tatillerini noktalayan iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya gitti.

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Bodrum'dan Alaçatı'ya...

Bodrum'daki tatillerini noktalayan iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya gitti.
Ailece tekne keyfi!

Maya-İbrahim Bitargil çifti, kızları Defne Olivia ile gittikler tatillerinden özel kareleri Instagram hesaplarından paylaştılar.

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