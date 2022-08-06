Bodrum'daki tatillerini noktalayan iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya gitti.
06 Ağustos 2022 Cumartesi
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
NEJDET-EMEL AYAYDIN
Bodrum'dan Alaçatı'ya...
Bodrum'daki tatillerini noktalayan iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı'ya gitti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.