Farklı ve bakımlı...

RONİT HAKKO
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Carolıne Koç
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
İş insanı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da çekildikleri yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Sosyetenin ünlü hanımları, İstanbul'un elit AVM'lerinde yeni sezon alışverişi yaparken görüntülendiler.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.