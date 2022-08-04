İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil tercihi Londra oldu. Çift ailece birlikte eğlenceli bir tatil geçirdi.
04 Ağustos 2022 Perşembe
PINAR-MURAT TALAY
MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
PINAR-MURAT TALAY
Ailece 'Londra' gezisi...
İş insanı Murat Talay ve eşi Pınar Talay'ın tatil tercihi Londra oldu. Çift ailece birlikte eğlenceli bir tatil geçirdi.
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