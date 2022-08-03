İş dünyasının tanınmış simalarından NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Erkan Güral, Hediye Güral Gür ve Sema Güral Sürmeli çalışma arkadaşlarına özel bir gece düzenledi.
03 Ağustos 2022 Çarşamba
NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ, GÜLSÜM GÜRAL VE HEDİYE GÜRAL GÜR
NAFİ GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE ERKAN GÜRAL
NAFİ GÜRAL
GÜLSÜM GÜRAL, SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GÜLSÜM GÜRAL
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
GENEL
Gürallar'dan konser gecesi!
İş dünyasının tanınmış simalarından NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Erkan Güral, Hediye Güral Gür ve Sema Güral Sürmeli çalışma arkadaşlarına özel bir gece düzenledi.
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