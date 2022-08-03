Sabancı'nın İstanbul'da kano keyfi...

PINAR SABANCI
Pınar Sabancı, İstanbul'daki kano deneyimini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
İş dünyasının tanınmış simalarından NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Erkan Güral, Hediye Güral Gür ve Sema Güral Sürmeli çalışma arkadaşlarına özel bir gece düzenledi.
Derin Mermerci, sosyal medya hesabında Bodrum'da yaptığı keyifli tatilinden yeni kareleri paylaştı.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan çocuklarıyla birlikte teknede tatil yapıyor.
Genç iş insanı Niv Garih ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.
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