Genç iş insanı Niv Garih ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.
02 Ağustos 2022 Salı
GENÇ İŞ İNSANI NİV GARİH, BEBEK'TEKİ BİR MEKANDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.
NİV GARİH
OSMAN ÇARMIKLI BİR AVM'DE DOLAŞARAK ALIŞVERİŞ YAPTI.
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
İş dünyası Bebek'te...
Genç iş insanı Niv Garih ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.
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