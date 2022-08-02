İş dünyası Bebek'te...

Genç iş insanı Niv Garih ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.

02 Ağustos 2022 Salı

GENÇ İŞ İNSANI NİV GARİH, BEBEK'TEKİ BİR MEKANDA OBJEKTİFLERE YANSIDI.

NİV GARİH

OSMAN ÇARMIKLI BİR AVM'DE DOLAŞARAK ALIŞVERİŞ YAPTI.

OSMAN ÇARMIKLI

OSMAN ÇARMIKLI

İş dünyası Bebek'te...

Genç iş insanı Niv Garih ve iş insanı Osman Çarmıklı Bebek'te objektiflere yansıdı.

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