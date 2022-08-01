Kız kıza eğlence...

Bodrum'da demirli teknede tatil yapan Etel Baler, iskeleye inerek dostlarıyla eğlendi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi

BODRUM'DA TEKNEDE TATİL YAPAN ETEL BALER DOSTLARIYLA BİRLİKTE EĞLENDİ.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Kız kıza eğlence...

Bodrum'da demirli teknede tatil yapan Etel Baler, iskeleye inerek dostlarıyla eğlendi.

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Dostlarıyla partide!

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Bodrum'da sürat teknesiyle partiye giderek dostlarıyla eğlendi.

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