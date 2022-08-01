Kız kıza eğlence...

BODRUM'DA TEKNEDE TATİL YAPAN ETEL BALER DOSTLARIYLA BİRLİKTE EĞLENDİ.
ETEL BALER
Bodrum'da demirli teknede tatil yapan Etel Baler, iskeleye inerek dostlarıyla eğlendi.
Aylin Tahincioğlu
Berrin Zorlu
Alara Koçibey
Aslışah Alkoçlar
Nevbahar Koç
Elif Dürüst
İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile çıktığı Bodrum'daki romantik tatiline devam ediyor.
Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Bodrum'da sürat teknesiyle partiye giderek dostlarıyla eğlendi.
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