Dünyaca ünlü marka, moda tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da düzenlediği partiyle ağırladı.
30 Temmuz 2022 Cumartesi
SERNUR ÇİFTİ, ALİZE DİNÇKÖK
PERVİN ERSOY
MUSTAFA-BESTE YURTTAŞ
MURAT-ÖZLEM GÜSAR
İDİL FIRAT
SİBEL KERİMOĞLU
SERAP SARI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Bodrum'a özel parti!
Dünyaca ünlü marka, moda tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da düzenlediği partiyle ağırladı.
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