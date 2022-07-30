Bodrum'a özel parti!

Dünyaca ünlü marka, moda tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da düzenlediği partiyle ağırladı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi

SERNUR ÇİFTİ, ALİZE DİNÇKÖK

PERVİN ERSOY

MUSTAFA-BESTE YURTTAŞ

MURAT-ÖZLEM GÜSAR

İDİL FIRAT

SİBEL KERİMOĞLU

SERAP SARI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'a özel parti!

Dünyaca ünlü marka, moda tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da düzenlediği partiyle ağırladı.

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Bodrum'a özel parti!

Dünyaca ünlü marka, moda tutkunu ünlü isimleri Bodrum'da düzenlediği partiyle ağırladı.
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