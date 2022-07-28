Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için " Kadının Gücü" temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.
28 Temmuz 2022 Perşembe
ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER
ÖZGE SANDER
SEDA VARDAR
AYŞE BURCU KAYA
SİBEL KERİMOĞLU
GENEL
GENEL
GENEL
Başarım Sensin'den “Kadının Gücü” paneli!
Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için " Kadının Gücü" temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.
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