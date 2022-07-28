Başarım Sensin'den “Kadının Gücü” paneli!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için " Kadının Gücü" temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.

28 Temmuz 2022 Perşembe

ÖZGE SANDER, ŞULE ARGÜDER

ÖZGE SANDER

SEDA VARDAR

AYŞE BURCU KAYA

SİBEL KERİMOĞLU

GENEL

GENEL

GENEL

Başarım Sensin'den “Kadının Gücü” paneli!

Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için " Kadının Gücü" temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.

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Başarım Sensin Derneği, gönül çatısı altındaki üniversite öğrencilerinin eğitim burslarına katkı sağlamak için “ Kadının Gücü” temalı bir panel ve akşam yemeği düzenledi.
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