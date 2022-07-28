Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
28 Temmuz 2022 Perşembe
BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
BEYZA UYANOĞLU, NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
BEYZA UYANOĞLU
Dostların kahve molası...
Yakın dostlar Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile Beyza Uyanoğlu bir mekanda bir araya gelerek hasret giderdi.
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