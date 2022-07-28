Genç sosyetik Ayşe Boyner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
28 Temmuz 2022 Perşembe
AYŞE BOYNER
GENEL
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'den espirili paylaşım!
Genç sosyetik Ayşe Boyner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
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