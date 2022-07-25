Tekne tutkunları bir arada...

iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts'in Türkiye distribütörü Karina Marine Group'un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması'nda bir araya geldi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi

GIOVANNA VITELLI

SELİM HAMAMCIOĞLU

DİLEK HANİF

MEHMET ALİ- JÜLİDE BERKMAN

MESUT-GİLMAN KARADENİZ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Tekne tutkunları bir arada...

iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts'in Türkiye distribütörü Karina Marine Group'un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması'nda bir araya geldi.

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iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts’in Türkiye distribütörü Karina Marine Group’un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması’nda bir araya geldi.
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