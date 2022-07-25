iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts'in Türkiye distribütörü Karina Marine Group'un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması'nda bir araya geldi.
25 Temmuz 2022 Pazartesi
GIOVANNA VITELLI
SELİM HAMAMCIOĞLU
DİLEK HANİF
MEHMET ALİ- JÜLİDE BERKMAN
MESUT-GİLMAN KARADENİZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tekne tutkunları bir arada...
iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simaları Yachts'in Türkiye distribütörü Karina Marine Group'un, düzenlediği Azimut Türkiye Yaz Buluşması'nda bir araya geldi.
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