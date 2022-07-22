Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.
22 Temmuz 2022 Cuma
DERYA AYAYDIN YALIKAVAK'TAKİ DAVETE KATILDI.
HANDE DEMİR ÖZEL KOLEKSİYONU İNCELEDİ
BURCU ŞENDİR ÖZEL GÖZLÜKLERİ DENEYEREK TARZINA UYGUN BİR GÖZLÜK SEÇTİ.
NURAY FENERCİOĞLU
ARDA YILMAZ-ZEKİ YILMAZ
ZAFER KOZANOĞLU
SERAP, LARA SARI
Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!
Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.
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