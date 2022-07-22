Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.

22 Temmuz 2022 Cuma

DERYA AYAYDIN YALIKAVAK'TAKİ DAVETE KATILDI.

HANDE DEMİR ÖZEL KOLEKSİYONU İNCELEDİ

BURCU ŞENDİR ÖZEL GÖZLÜKLERİ DENEYEREK TARZINA UYGUN BİR GÖZLÜK SEÇTİ.

NURAY FENERCİOĞLU

ARDA YILMAZ-ZEKİ YILMAZ

ZAFER KOZANOĞLU

SERAP, LARA SARI

Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.

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Yalıkavak'ta özel koleksiyona tanıtım!

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri Yalıkavak'ta gerçekleşen davette güneş gözlüklerinin yaz koleksiyonunu inceledi.
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