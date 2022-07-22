Pervin Ersoy yakın dostu Fulya Nayman'la Bodrum'da bir araya geldi.
22 Temmuz 2022 Cuma
PERVİN ERSOY YAKIN DOSTU FULYA NAYMAN İLE BODRUM'DA BULUŞTU.
PERVİN ERSOY, FULYA NAYMAN
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Yakın dostlar Bodrum'da buluştu!
Pervin Ersoy yakın dostu Fulya Nayman'la Bodrum'da bir araya geldi.
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