İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın iddialarına ilk kez yanıt verdi.
21 Temmuz 2022 Perşembe
DİDEM SARI, İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ'NİN BOŞANMA KARARI ÇIKMADAN ÖNCE ÜNLÜ MANKEN ÇAĞLA ŞIKEL İLE AŞK YAŞADIĞINI İLERİ SÜREREK ESKİ EŞİNİN YAZIŞMALARINI İFŞA ETTİ.
GEÇTİĞİMİZ YIL ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN İŞ İNSANI İZZET ANTEBİ VE DİDEM SARI ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUKLARI VAR.
İZZET ANTEBİ ÖNCEKİ GÜN YENİ SEVGİLİSİ OYUNCU SEVGİLİSİ TUVANA TÜÜRKAY İLE BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ.
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
Eski eşler arasında 'Yasak Aşk' iddiası!
İş insanı İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce Antebi'nin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını ileri sürdü. Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın iddialarına ilk kez yanıt verdi.
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