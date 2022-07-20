Yaz aylarını müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren sanat tutkunu Elif Dürüst, Bodrum'daki tatiline ara verdi.
20 Temmuz 2022 Çarşamba
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Bodrum'a veda...
Yaz aylarını müdavimi olduğu Bodrum'da geçiren sanat tutkunu Elif Dürüst, Bodrum'daki tatiline ara verdi.
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