Geçtiğimiz gün Bodrum'da gizemli sevgilisiyle tatil yaparken objektiflere yakalanan Didem Sarı erkek arkadaşıyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.
20 Temmuz 2022 Çarşamba
DİDEM SARI YENİ AŞKINI İLK KEZ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
DİDEM SARI SEVGİLİSİNİN ADINI VERMEDEN BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI.
DİDEM SARI GEÇTİĞİMİZ GÜN BODRUM'DA HT KULÜP OBJEKTİFLERİNE SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANMIŞTI.
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
DİDEM SARI
Gizemli aşkını paylaştı!
Geçtiğimiz gün Bodrum'da gizemli sevgilisiyle tatil yaparken objektiflere yakalanan Didem Sarı erkek arkadaşıyla sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.
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