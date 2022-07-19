Yunan Adaları'nda romantik tatil!

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.

19 Temmuz 2022 Salı

GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO VE SEVGİLİSİ MERVE OFLAZ YUNAN ADALARI'NDA BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

GENEL

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ

Yunan Adaları'nda romantik tatil!

İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.

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