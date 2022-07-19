İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.
19 Temmuz 2022 Salı
GENÇ İŞ İNSANI ALLAN HAKKO VE SEVGİLİSİ MERVE OFLAZ YUNAN ADALARI'NDA BİRLİKTE TATİL YAPIYOR.
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
GENEL
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
ALLAN HAKKO, MERVE OFLAZ
Yunan Adaları'nda romantik tatil!
İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Yunan Adaları'nda birlikte tatil yapıyor.
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