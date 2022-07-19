İş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak ve yakın dostlarıyla birlikte Los Angeles'ta tatil yaptı.
19 Temmuz 2022 Salı
HİKMET VE ALPİN ALBAYRAK OĞULLARIYLA BİRLİKTE AİLECE LOS ANGELES'TA YAZ TATİLLERİNE DEVAM EDİYOR.
HİKMET ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK
Los Angeles tatilcileri...
İş insanı Hikmet Albayrak, eşi Alpin Albayrak ve yakın dostlarıyla birlikte Los Angeles'ta tatil yaptı.
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