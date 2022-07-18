Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Ben Affleck ile dünya evine girdi.
18 Temmuz 2022 Pazartesi
AMERİKALI ŞARKICI JENNIFER LOPEZ VE OYUNCU BEN AFFLECK NİKAH MASASINA OTURDU.
20 YIL SONRA TEKRAR İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS VEREN İKİLİ MUTLU BİRLİKTELİKLERİNİ EVLİLİKLE TAÇLANDIRDI.
JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK BU KARELERLE MUTLULUKLARINI PAYLAŞTI.
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi!
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce ayrıldığı oyuncu sevgilisi Ben Affleck ile dünya evine girdi.
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