Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar
16 Temmuz 2022 Cumartesi
SANEM TEZMAN, MELİSA VON FABER CASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Yakın dostlardan Castell'e kutlama!
Maya Portakal Bitargil ve Sanem Tezman yakın arkadaşları Melisa Von Faber Castell'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar
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