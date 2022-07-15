Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.
15 Temmuz 2022 Cuma
DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA
YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Ablasına özel kutlama!
Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.
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