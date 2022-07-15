Ablasına özel kutlama!

Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.

15 Temmuz 2022 Cuma

DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA

DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA

YOSUN REZA

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Ablasına özel kutlama!

Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.

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Derin Mermerci
Ablasına özel kutlama!

Bodrum'da ailece tatil yapan Derin Mermerci ablası Yosun Reza'nın yeni yaşını sürpriz yaparak kutladı.

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