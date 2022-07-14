İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatillerini Bodrum'da geçirdi.
14 Temmuz 2022 Perşembe
GAMZE KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
GEMZE-NEDİM, YAMAN KEÇELİ
Keçeliler'in Bodrum tatili...
İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli çifti bayram tatillerini Bodrum'da geçirdi.
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