Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları König Galerie'nin Bodrum Loft işbirliği ile hayata geçirdiği "Harmony" sergisinde bir araya geldi.
12 Temmuz 2022 Salı
CEM BAVER-PELİN AKIN ÖZALP
DİLARA AKIN, SELCAN ATILGAN
NİDA-ARDA BOZKURT
SELİN HABBAB-OKAN ÖZKAYNAK
BURCU ŞENDİR, CAN HELVACIOĞLU
EBRU UYGUN
SELCAN ATILGAN
Sanat tutkunları “Harmony” sergisinde...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları König Galerie'nin Bodrum Loft işbirliği ile hayata geçirdiği "Harmony" sergisinde bir araya geldi.
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