Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.
09 Temmuz 2022 Cumartesi
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN, ESRA OFLAZ
EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN
ÖZNUR YAKIN
SİNAN-MELDA KOSİF
Bayram tatilcileri...
Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.
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