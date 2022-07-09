Bayram tatilcileri...

Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.

09 Temmuz 2022 Cumartesi

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN, ESRA OFLAZ

EMEL-NEJDET, YAĞMUR AYAYDIN

EMEL-NEJDET AYAYDIN

ÖZNUR-BURAK YAKIN

ÖZNUR YAKIN

SİNAN-MELDA KOSİF

Bayram tatilcileri...

Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve şık...

Aylin Tahincioğlu
Tarz tercihler...

Derin Mermerci
Güral'ın 'Harika' tatili...

İş insanı Harika Güral Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı.
Bayram tatilcileri...

Feryal Gülman, Emel-Nejdet Ayaydın ve Melda-Sinan Kosif çifti bayramı tatil yaparak geçirdi.
Yeni koleksiyona renkli davet...

Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan ‘Joy of Life’ İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını yeni mağazasında misafirlerin beğenisine sundu.
Çiftçi'nin, Bodrum tatili!

Melis Çiftçi, Bodrum'un mavi sularında yüzerek tatilin keyfini çıkardı.
Taciroğlu şıklığı her yerde...

Modacı Nedret Taciroğlu imzalı tasarımlar, cemiyet hayatından ünlü hanımların tercihi oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.