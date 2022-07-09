MELDA NARMANLI, FULYA GÜNDOĞDU, GÖKÇE ATEŞ KANTARCI
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GENEL
GENEL
GENEL
Yeni koleksiyona renkli davet...
Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan 'Joy of Life' İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını yeni mağazasında misafirlerin beğenisine sundu.
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