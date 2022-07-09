Yeni koleksiyona renkli davet...

Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan 'Joy of Life' İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını yeni mağazasında misafirlerin beğenisine sundu.

09 Temmuz 2022 Cumartesi

FULYA GÜNDOĞDU YENİ KOLEKSİYONUNU BODRUM'DA AÇTIĞI YENİ MAĞAZASINDA TANITTI.

AYŞE BURCU KAYA

BESTE YURTTAŞ

BURCU ŞENDİR

NERGİS PEKUYSAL

ŞULE ARGÜDER

ZAFER KOZANOĞLU

EDA ERDOĞAN,ELİF YAZICI GİRGİN

MELDA NARMANLI, FULYA GÜNDOĞDU, GÖKÇE ATEŞ KANTARCI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Yeni koleksiyona renkli davet...

Fulya Gündoğdu, ilk hazır giyim koleksiyonu olan 'Joy of Life' İlkbahar & Yaz 2022 tasarımlarını yeni mağazasında misafirlerin beğenisine sundu.

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