Huzur bulduğu yerde...

YASEMİN ÖZİLHAN, AVŞA ADASI'NA TATİLE GİTTİ
ÖZİLHAN, YAYINLADIĞI FOTOĞRAF KARELERİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI
YASEMİN ÖZİLHAN
Yasemin Özilhan, 'en huzur bulduğum yer' dediği Avşa Adası'nda katolog çekimini andıran fotoğraflar çektirdi
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