Paris aşıkları balayında...

Muhteşem bir düğün töreniyle evlenen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, balayılarını Paris'te geçiriyor

08 Temmuz 2022 Cuma

BALAYI İÇİN PARİS'İ SEÇEN HACI-NAZLI SABANCI ÇİFT ROMANTİK ANLAR YAŞIYOR

EYFEL KULESİ MANZARALI FOTOĞRAFLARIYLA SABANCI ÇİFTİ, SOSYAL MEDYADA BEĞENİ REKORU KIRDI

HACI - NAZLI SABANCI ÇİFT, ÇIRAĞAN SARAYI'NDA MUHTEŞEM BİR TÖRENLE EVLENDİ

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI, GELİN ODASINDA MAKYAJ ÖNCESİ BÖYLE POZ VERMİŞTİ

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Paris aşıkları balayında...

Muhteşem bir düğün töreniyle evlenen Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, balayılarını Paris'te geçiriyor

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Paris aşıkları balayında...

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