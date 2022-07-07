Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu Çağrı Kızıl Taekwondo Spor Kulübü, Milli Kadın Taekwondo Sporcuları Resmi Giyim sponsoru oldu
07 Temmuz 2022 Perşembe
ÇAĞRI KIZIL TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ'NÜN ÜYELERİ...
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, ÜLKEMİZDE SPORA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
Orakçıoğlu'ndan kadın sporculara destek...
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu Çağrı Kızıl Taekwondo Spor Kulübü, Milli Kadın Taekwondo Sporcuları Resmi Giyim sponsoru oldu
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