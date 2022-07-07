Orakçıoğlu'ndan kadın sporculara destek...

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu Çağrı Kızıl Taekwondo Spor Kulübü, Milli Kadın Taekwondo Sporcuları Resmi Giyim sponsoru oldu

07 Temmuz 2022 Perşembe

ÇAĞRI KIZIL TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ'NÜN ÜYELERİ...

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU, ÜLKEMİZDE SPORA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

Orakçıoğlu'ndan kadın sporculara destek...

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu Çağrı Kızıl Taekwondo Spor Kulübü, Milli Kadın Taekwondo Sporcuları Resmi Giyim sponsoru oldu

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Orakçıoğlu'ndan kadın sporculara destek...

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu Çağrı Kızıl Taekwondo Spor Kulübü, Milli Kadın Taekwondo Sporcuları Resmi Giyim sponsoru oldu
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