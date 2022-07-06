20. yıla görkemli kutlama...

İş dünyasının ünlü isimleri, Pernod Ricard Türkiye'nin 20. yıl davetinde bir araya geldi

06 Temmuz 2022 Çarşamba

OĞUL TÜRKKAN, ÖMER KIZIL

20. YIL KUTLAMASINA MORİS KOHEN VE RALF TEZMAN KATILARAK SOHBET ETME İMKANI BULDU

MURAT - ÖZLEM GÜSAR ÇİFTİ BU ÖZEL GECEDE YERLERİNİ ALMIŞLARDI

LEYLA ALATON, MICHEAL HARRELL 

SARP EVLİYAGİL

YASEMİN - HASAN BÜLENT KAHRAMAN

AYŞEGÜL - ALİ İNAL

HAKAN ATEŞ

20. yıla görkemli kutlama...

İş dünyasının ünlü isimleri, Pernod Ricard Türkiye'nin 20. yıl davetinde bir araya geldi

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