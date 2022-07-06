İş dünyasının ünlü isimleri, Pernod Ricard Türkiye'nin 20. yıl davetinde bir araya geldi
06 Temmuz 2022 Çarşamba
OĞUL TÜRKKAN, ÖMER KIZIL
20. YIL KUTLAMASINA MORİS KOHEN VE RALF TEZMAN KATILARAK SOHBET ETME İMKANI BULDU
MURAT - ÖZLEM GÜSAR ÇİFTİ BU ÖZEL GECEDE YERLERİNİ ALMIŞLARDI
LEYLA ALATON, MICHEAL HARRELL
SARP EVLİYAGİL
YASEMİN - HASAN BÜLENT KAHRAMAN
AYŞEGÜL - ALİ İNAL
HAKAN ATEŞ
20. yıla görkemli kutlama...
İş dünyasının ünlü isimleri, Pernod Ricard Türkiye'nin 20. yıl davetinde bir araya geldi
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