İŞ İNSANI NURİ DEVELİ, BABASININ HAYATININ ANLATILACAĞI BELGESELİN EYLÜL AYINDA BİTECEĞİNİ SÖYLÜYOR
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
NURİ DEVELİ
Arif Develi belgeseli geliyor...
Babası Arif Develi için belgesel hazırlığında olan Nuri Develi, HT Kulüp'e belgeselin içeriği hakkında bilgi verdi
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