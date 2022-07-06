Arif Develi belgeseli geliyor...

Babası Arif Develi için belgesel hazırlığında olan Nuri Develi, HT Kulüp'e belgeselin içeriği hakkında bilgi verdi

06 Temmuz 2022 Çarşamba

NURİ DEVELİ, BABASI ARİF DEVELİ'NİN BELGESELİ İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE.

NURİ DEVELİ

İŞ İNSANI NURİ DEVELİ, BABASININ HAYATININ ANLATILACAĞI BELGESELİN EYLÜL AYINDA BİTECEĞİNİ SÖYLÜYOR

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

NURİ DEVELİ

Arif Develi belgeseli geliyor...

Babası Arif Develi için belgesel hazırlığında olan Nuri Develi, HT Kulüp'e belgeselin içeriği hakkında bilgi verdi

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Arif Develi belgeseli geliyor...

Babası Arif Develi için belgesel hazırlığında olan Nuri Develi, HT Kulüp'e belgeselin içeriği hakkında bilgi verdi

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