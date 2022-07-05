İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Bodrum'da tatil yapıyor.
05 Temmuz 2022 Salı
ALLAN HAKKO İLE MERVE OFLAZ CENNET KOYU'NA DEMİRLEDİ
MERVE OFLAZ - ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ - ALLAN HAKKO
MERVE OFLAZ - ALLAN HAKKO
Bodrum'da aşk tatili...
İki yıldır aşk yaşayan Merve Oflaz ile iş insanı sevgilisi Allan Hakko, Bodrum'da tatil yapıyor.
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