İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile ilk kez el ele görüntülendi
05 Temmuz 2022 Salı
İZZET ANTEBİ, BODRUM'DA YENİ AŞKI TUVANA TÜRKAY'LA BİR DAVETE KATILDI
OLDUKÇA MUTLU OLDUĞU GÖRÜLEN İZZET ANTEBİ, GEÇTİĞİMİZ YIL DİDEM SARI'DAN BOŞANDI
UZUN YILLAR EVLİ KALAN İZZET ANTEBİ İLE DİDEM SARI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR
İKİLİ, GEÇTİĞİMİZ YIL ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI
BOŞANDIKTAN SONRA DOST KALMAYA BAŞARAN İZZET ANTEBİ İLE DİDEM SARI, ÇOCUKLAR İÇİN BİRLİKTE TATİL YAPIYOR
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI
Antebi yeni aşkıyla el ele...
İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile ilk kez el ele görüntülendi
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