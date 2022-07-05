Antebi yeni aşkıyla el ele...

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile ilk kez el ele görüntülendi

05 Temmuz 2022 Salı

İZZET ANTEBİ, BODRUM'DA YENİ AŞKI TUVANA TÜRKAY'LA BİR DAVETE KATILDI

OLDUKÇA MUTLU OLDUĞU GÖRÜLEN İZZET ANTEBİ, GEÇTİĞİMİZ YIL DİDEM SARI'DAN BOŞANDI

UZUN YILLAR EVLİ KALAN İZZET ANTEBİ İLE DİDEM SARI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

İKİLİ, GEÇTİĞİMİZ YIL ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI

BOŞANDIKTAN SONRA DOST KALMAYA BAŞARAN İZZET ANTEBİ İLE DİDEM SARI, ÇOCUKLAR İÇİN BİRLİKTE TATİL YAPIYOR

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

 

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

 

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

 

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

 

İZZET ANTEBİ, DİDEM SARI

 

Antebi yeni aşkıyla el ele...

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile ilk kez el ele görüntülendi

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Antebi yeni aşkıyla el ele...

İş insanı İzzet Antebi, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay ile ilk kez el ele görüntülendi
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