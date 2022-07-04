Teknede keyif zamanı...

Erkut Soyak, Ayşe San ile Bodrum'da tekne sezonunu açtı

04 Temmuz 2022 Pazartesi

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN'LA SEZONUN YORGUNLUĞUNU BODRUM'DA ATIYOR

BODRUM'A DEMİRLEYEN SOYAK VE SAN, BOL BOL GÜNEŞLENDİ

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

 

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

AYŞE SAN, ERKUT SOYAK

Teknede keyif zamanı...

Erkut Soyak, Ayşe San ile Bodrum'da tekne sezonunu açtı

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