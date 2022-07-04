Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Bodrum'da aldı
04 Temmuz 2022 Pazartesi
İSTANBUL'DAKİ YOĞUN İŞ TEMPOSUNA BODRUM'DA ARA VEREN NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN İLE TATİL YAPIYOR
HAFTA SONU MAÇA KIZI'NA GELEN AYAYDIN ÇİFTİ, BİR SÜRE BURADA VAKİT GEÇİRDİ
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
EMEL-NEJDET AYAYDIN
İş temposuna kısa bir ara...
Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Bodrum'da aldı
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