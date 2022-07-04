Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral'ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.
04 Temmuz 2022 Pazartesi
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ VE GÜLDEN GÜRAL EBRU ATÖLYESİNDE SAATLERCE ZAMAN GEÇİRDİ
GÜLDEN GÜRAL
HEDİYE GÜRAL GÜR İLE OĞLU BORA GÜR İLE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDI
SEMA GÜRAL SÜRMELİ
TEZCAN ÖZDEMİR, SİBEL GÜLER
Güral Ailesi ebru atölyesinde...
Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral'ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.
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