Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral'ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.

04 Temmuz 2022 Pazartesi

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR, SEMA GÜRAL SÜRMELİ  VE GÜLDEN GÜRAL EBRU ATÖLYESİNDE SAATLERCE ZAMAN GEÇİRDİ

GÜLDEN GÜRAL

HEDİYE GÜRAL GÜR İLE OĞLU BORA GÜR İLE DOĞANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

SEMA GÜRAL SÜRMELİ

TEZCAN ÖZDEMİR, SİBEL GÜLER

Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral'ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.

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Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.
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