Bodrum'da evlendiler...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi

TAL GARİH İLE CEYLAN HÜNAL BODRUM'DA DÜNYAEVİNE GİRDİ

LEYLA ALATON VE MISHEAL HARRELL İLE DÜĞÜN DAVETİNİN ÖZEL KONUKLARIYDI

MERVE OFLAZ İLE ALLAN HAKKO, BODRUM'DA DÜĞÜNE BİRLİKTE KATILDI

MERVE OFLAZ, NIV-ROMINA GARİH, ALLAN HAKKO 

NIV-ROMINA GARIH

SEDA- VEDAT ALATON

HARİKA GÜRAL

JEFF HAKKO İLE DEMET GÜNGÖR

Bodrum'da evlendiler...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Begüm Şen
Tarz tercihler...

Derin Mermerci
İş temposuna kısa bir ara...

Tekstilci iş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ile iş temposuna ara vererek soluğu Bodrum'da aldı
Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.
Bodrum'da evlendiler...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
Yalıkavak'ta sanat şöleni...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
Sabancı, yeni aşkıyla Cennet Koyu'nda...

Genç iş insanı Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu’nda arkadaşları ve yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı.
Çocuklar gibi eğlendi!

Genç sosyetik Ayşe Boyner, partide yeğenleriyle çocuklar gibi eğlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.