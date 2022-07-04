Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
04 Temmuz 2022 Pazartesi
TAL GARİH İLE CEYLAN HÜNAL BODRUM'DA DÜNYAEVİNE GİRDİ
LEYLA ALATON VE MISHEAL HARRELL İLE DÜĞÜN DAVETİNİN ÖZEL KONUKLARIYDI
MERVE OFLAZ İLE ALLAN HAKKO, BODRUM'DA DÜĞÜNE BİRLİKTE KATILDI
MERVE OFLAZ, NIV-ROMINA GARİH, ALLAN HAKKO
NIV-ROMINA GARIH
SEDA- VEDAT ALATON
HARİKA GÜRAL
JEFF HAKKO İLE DEMET GÜNGÖR
Bodrum'da evlendiler...
Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
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