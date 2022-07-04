Yalıkavak'ta sanat şöleni...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

04 Temmuz 2022 Pazartesi

ELİF DÜRÜST KARDEŞİ ŞİRİN YALÇIN'LA BU ÖZEL YEMEK DAVETİNE İLGİ GÖSTERDİ

ENGİN -SELEN KEÇELİ ÇİFTİ KIZLARI LAL İLE DAVETE KATILDI

MURAT PİLEVNELİ İLE YAKIN ARKADAŞI ASLI PAMİR, SANAT DAVETİNİN EV SAHİPLERİYDİ

ŞİRİN YALÇIN, EŞİ NEŞET YALÇIN'LA ESERLERİ GEZDİ

GENEL

 

GENEL

 

GENEL

Yalıkavak'ta sanat şöleni...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor

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Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
Yalıkavak'ta sanat şöleni...

Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
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