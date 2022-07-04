Güral Ailesi ebru atölyesinde...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral’ın da katıldığı atölye çalışmasında katılımcılar doğanın içinde renklerle keyifli bir yolculuğa çıktılar.