MURAT PİLEVNELİ İLE YAKIN ARKADAŞI ASLI PAMİR, SANAT DAVETİNİN EV SAHİPLERİYDİ
ŞİRİN YALÇIN, EŞİ NEŞET YALÇIN'LA ESERLERİ GEZDİ
GENEL
GENEL
GENEL
Yalıkavak'ta sanat şöleni...
Bodrum Yalıkavak'ta açılan Pilevneli Galeri, sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisini sanatseverlerle buluşturuyor
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