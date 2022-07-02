Genç iş insanı Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşları ve yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı.
02 Temmuz 2022 Cumartesi
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN SABANCI YAKIN DOSTLARI VE YENİ SEVGİLİSİYLE CENNET KOYU'NDA OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Sabancı, yeni aşkıyla Cennet Koyu'nda...
Genç iş insanı Hakan Sabancı, Bodrum Cennet Koyu'nda arkadaşları ve yeni aşkıyla tekne keyfi yaptı.
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