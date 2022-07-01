Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel "Yaz Partisi", diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.
01 Temmuz 2022 Cuma
CHRIS GAUNT, KENAN POLEO
EVİN ŞAŞMAZ, BİLGÜN DERELİ
HAYDAR ALİ YILDIZ
JAMES, CANSEN BAŞARAN SYMES
MEHMET-EMEL GÜLTEKİN
Başkonsoloslukta özel davet!
Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'nın (BCCT) Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde düzenlediği geleneksel "Yaz Partisi", diplomatik çevrelerle iş ve sanat dünyasını bir araya getirdi.
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