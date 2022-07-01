İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
01 Temmuz 2022 Cuma
ŞİRİN YALÇIN BODRUM'DA DENİZE GİRDİ.
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Yalçın, Bodrum'da serinledi!
İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
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