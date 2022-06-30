Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
30 Haziran 2022 Perşembe
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU BİR ARAYA GELDİ.
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
Çebi'den İmamoğlu'na ziyaret!
Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı iş insanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
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