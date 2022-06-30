Melda Kosif ve Lara Kamhi babaları ve annelerinin evlilik yıldönümlerini Boğaz'da ailece yemek yiyerek kutladı.
30 Haziran 2022 Perşembe
MELDA KOSİF, LARA, CEFİ-YASEMİN KAMHİ
CEFİ-YASEMİN KAMHİ
MELDA-SİNAN KOSİF, LARA, CEFİ-YASEMİN KAMHİ
MELDA KOSİF, CEFİ KAMHİ
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
"Acısıyla tatlısıyla 43 sene"
Melda Kosif ve Lara Kamhi babaları ve annelerinin evlilik yıldönümlerini Boğaz'da ailece yemek yiyerek kutladı.
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