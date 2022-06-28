Su sporları sporcularını ve su sporları tutkunlarını buluşturan Vakkorama Watersports Championship 2022 Bodrum'da rekor katılımla sona erdi.
28 Haziran 2022 Salı
CEM-RONİT, CAN HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
GENEL
GENEL
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Su sporları tutkunlarını buluşturan etkinlik!
Su sporları sporcularını ve su sporları tutkunlarını buluşturan Vakkorama Watersports Championship 2022 Bodrum'da rekor katılımla sona erdi.
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